Fornecimento de água será suspenso em Itaparica e Vera Cruz

O fornecimento de água será suspenso nas ilhas de Itaparica e Vera Cruz a partir das 10h desta terça-feira, 4, informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa). A medida é necessária para realizar uma substituição de registro em um reservatório do sistema de abastecimento de águas dos municípios.

A conclusão do serviço está prevista para as 21 horas do mesmo dia, quando o abastecimento iniciará sua retomada de forma gradativa. A completa regularização do fornecimento de água nestes locais se dará 48 horas após a conclusão do serviço, divulgou a Embasa.

adblock ativo