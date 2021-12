Fornecimento de água será suspenso em 38 locais de Salvador

O fornecimento de água será suspenso em 38 localidades de Salvador nesta segunda-feira, 28, por conta da manutenção elétrica na estação elevatória da Bolandeira. Funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) também vão corrigir um vazamento em uma adutora.

O abastecimento será interrompido entre 8 e 14 horas, quando está previsto para o serviço ser finalizado. O fornecimento será retomado gradativamente após a conclusão do serviço.

Confira as áreas afetadas:

CAB, parte da Av. Paralela, Narandiba, Saboeiro, Tancredo Neves, Arenoso, Doron, Jardim Santo Inácio, Sussuarana Nova e Velha, Mata Escura, São Gonçalo, Novo Horizonte, Cabula, parte de Pernambués, Jardim Brasília, Engomadeira, Arraial do Retiro, parte de Saramandaia, IAPI, Pero Vaz, Liberdade, Santa Mônica, Baixa do Santo Antônio, parte da Av. Barros Reis, Largo do Retiro, Av. San Martin, Largo do Tanque, Alto do Pará, Nazaré, Barbalho, Saúde, Macaúbas, parte de Pau Miúdo, Caixa D'Água, Cidade Nova, Lapinha e parte de Santo Antônio.

