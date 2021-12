Fornecimento de água será normalizado até este domingo, diz Embasa

Após o fornecimento de água ter sido interrompido desde a última quarta-feira,19, em diversos bairros de Salvador e região metropolitana (RMS) para o remanejamento de uma adutora, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), diz que a previsão para que o abastecimento seja regularizado é até este domingo, 23.

Segundo o órgão, a obra de remanejamento, que atrasou por conta da chuva, foi concluída no final da tarde de sexta-feira, 21, e o prazo para que o fornecimento seja normalizado é de 48h. Com isso, cerca de 30 bairros ainda seguem sem água.

Confira abaixo as localidades afetadas

Salvador: Calabar, Av. Centenário, Chame-chame, Av. Garibaldi, Paciência, Ondina, Barra, Garcia, Federação, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Canela, Engº Velho da Federação, Rio Vermelho, Centro, Centro Histórico, Tororó, Barris, Santo Antônio, Comércio, Água de meninos, Av. Vasco da Gama, Dique do Tororó, Nazaré, Barbalho, Loteamento Joana D’Arc, Saúde, Macaúbas, Caixa D’água, Cidade Nova, Lapinha, parte da Liberdade, Pero Vaz, Pau Miúdo, Brotas, Engº Velho de Brotas, Acupe, Ogunjá, Jardim Caiçara, Alto do Saldanha, Boa Vista de Brotas, Bonocô, Cosme de Farias, Loteamento Santa Tereza, Matatu, Vila Laura, Luiz Anselmo, Galés, Bandeirantes, Santo Agostinho, Dois Leões, Sete Portas, Baixa dos Sapateiros, Djalma Dutra, Barros Reis (parte), Baixa de Quintas, Estrada da Rainha, Campinas de Brotas, Amaralina, Candeal, Chapada do Rio Vermelho, Cidade Jardim, Horto Florestal, Nordeste de Amaralina, Polêmica, Parque Cruz Aguiar, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, Itaigara (parte).

RMS: Simões Filho, Lauro de Freitas, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus e Ilha de Maria Guarda.

adblock ativo