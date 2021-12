Fornecimento de água será interrompido nos bairros do Bonfim e de Monte Serrat

O fornecimento de água será interrompido temporariamente nesta terça-feira,16, a partir das 14h, nos bairros do Bonfim e de Monte Serrat, em Salvador.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção ocorrerá devido à obra de requalificação do largo do Bonfim, de responsabilidade da prefeitura.

A estimativa para o retorno completo do abastecimento é de até 12 horas, após as 23h do mesmo dia, que é quando ocorre a conclusão do serviço.

De acordo com a Embasa , os imóveis com reservatórios não serão afetados.

