Fornecimento de água será interrompido no subúrbio ferroviário e em Lauro de Freitas

O fornecimento de água será temporariamente interrompido em alguns pontos do Subúrbio Ferroviário de Salvador nesta terça-feira, 9. Entre as localidades afetadas estão Plataforma, Ilha Amarela, Rio Sena, Alto da Terezinha, Colinas de Periperi, Mirante de Periperi, Alto do Cruzeiro, Escada, Bariri, parte de Praia Grande, Alto do Luso e Loteamento Planalto Real.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão ocorre a partir das 7 horas e a previsão para o retorno é às 19h do mesmo dia, porém, a regularização completa pode acontecer somente às 7h da quinta, 11. O motivo é um serviço de manutenção periódica em equipamentos do sistema de abastecimento.

Já em Lauro de Freitas, na região metropolitana (RMS), haverá a manutenção nas redes distribuidoras dos reservatórios. Com isso, o fornecimento fica suspenso em toda a cidade a partir das 8h da terça, 9, com previsão de retorno às 20h e regularização completa às 8h da quarta, 10.

adblock ativo