Fornecimento de água será interrompido em mais de 20 locais

A Embasa interromperá o fornecimento de água em 22 locais de Salvador. O serviço ocorrerá a partir das 8h desta quarta-feira, 26, no bairro de Águas Claras, para uma ligação do novo reservatório que duplicará a capacidade do sistema do bairro.

Além de Águas Claras, as outras localidades que serão afetadas são: Jardim Esperança, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, Canabrava, São Marcos, Vale dos Lagos, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Nova Cidade, Avenida São Rafael, Cajazeiras 8 e 10, Fazenda Grande 1 a 4, Jardim Cajazeiras, Porto Seco, Castelo Branco e Vila Canária.

O abastecimento, nessas áreas, será retomado de forma gradativa na noite do mesmo dia e será normalizado em até 24 horas.

