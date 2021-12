Fornecimento de água será interrompido em dois bairros

O abastecimento de água nos bairros de Amaralina e Rio Vermelho, em Salvador, será interrompido no domingo, 16. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção ocorrerá para a ativação da nova rede distribuidora de água que foi implantada pela empresa nos dias 4 e 5 de agosto na rua João Gomes [Rio Vermelho], no trecho entre a churrascaria Fogo de Chão e o Largo de Santana (também conhecido como Largo de Dinha).

Ainda conforme a Embasa, o abastecimento será interrompido das 8h às 17h e será retomado gradativamente após a conclusão do serviço, com previsão de completa regularização em até 24 horas.

