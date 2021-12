Fornecimento de água será interrompido em 17 localidades de Salvador

O abastecimento de água será interrompido em 17 localidades de Salvador nesta terça-feira, 20, a partir das 8h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interrupção acontecerá por conta de manutenção e lavagem em equipamentos no reservatório da Federação.

A previsão é que o serviço seja concluído na noite de terça-feira, por volta das 20h. O abastecimento será retomado de forma gradativa.

As localidades que ficarão sem água, por cerca de 12h, são: Barra, Ondina, Chame Chame, Tororó, Federação, Calabar, Alto das Pombas, Garcia, Canela, Graça, Campo Grande, Vitória, Centro, Engenho Velho da Federação e parte de Nazaré, do Rio Vermelho e do Engenho Velho de Brotas.

