Fornecimento de água não foi totalmente retomado em Salvador

Três dias após a interrupção no fornecimento de água em Salvador e em três municípios da região metropolitana, algumas localidades ainda estão sem água nesta segunda-feira, 30. Moradora de Cajazeiras VIII, a atendente Nilzete Anunciação enfrenta o problema onde mora. "Estou sem água desde sexta (27). Nem tive como lavar a farda do meu filho e os pratos", reclama Nilzete.

A mesma situação é vivenciada pelos moradores de Sussuarana. "No meu condomínio só faltou (água) no domingo, por conta do reservatório. Mas agora não tem água nem na rua para a gente pegar de balde. O jeito foi tomar banho na casa dos parentes", conta o supervisor de vendas Ricardo Rodrigues.

De acordo com a assessoria da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), o abastecimento é "recuperado lentamente" em alguns pontos de Salvador, onde há baixa pressão. A empresa não especificou as áreas que ainda estão sem água e qual a previsão para normalizar a situação.

Inicialmente, o prazo era que o fornecimento fosse regularizado a partir de 20 horas de sexta, mas houve um atraso na obra e o abastecimento começou a ser normalizado a partir de 6 horas de sábado.

O serviço foi suspenso em mais de 100 bairros por conta do entroncamento de duas novas adutoras de abastecimento integrado de Salvador e região metropolitana.

