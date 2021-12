Fornecimento de água em bairros de Salvador será interrompido no domingo

A Embasa informou que o fornecimento de água será interrompido neste domingo, 28, a partir das 8h, no Pelourinho, em parte do bairro Dois de Julho, no trecho que vai da Rua do Cabeça até a Praça Castro Alves, e parte de Santo Antonio, no sentido Pelourinho até a Rua Direita de Santo Antônio.

De acordo com a empresa, o motivo da medida é para possibilitar a continuidade da obra de requalificação da Avenida Sete de Setembro, por parte da Prefeitura de Salvador. Segundo a Embasa, essa interrupção não afetará os imóveis que possuem reservatório domiciliar.

A previsão de conclusão do serviço é para as 18h do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa, com plena regularização estimada em até 24h após a finalização dos trabalhos.

Por fim, a empresa também divulgou para domingo, a substituição de mais de 1 km da rede de tubulação na localidade, com o intuito de evitar quebramentos e futuras manutenções. Até o momento, já foram substituídos 3 km de rede na Avenida e áreas adjacentes.

