Fornecimento de água em 27 áreas volta a ser suspenso

O abastecimento de água em 27 áreas de Salvador, incluindo bairros da Cidade Baixa, região do Cabula e do Iapi, voltou a ser suspenso nesta quarta-feira, 19, em decorrência do crescimento da cratera na BR-324, na altura do km 618. O fornecimento já tinha sido interrompido na segunda após a adutora da Embasa ficar exposta, mas foi retomado às 19 horas.

As chuvas continuaram e com o crescimento do buraco, o abastecimento voltou a ser suspenso às 4h30 desta madrugada para que técnicos da Embasa façam um serviço para escorar a tubulação que ficou exposta. Não há prazo para conclusão do serviço.

