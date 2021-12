Fornecimento de água é suspenso em Salvador e na RMS; veja

Desde as 5h da manhã desta segunda-feira, 1º, o abastecimento de água foi suspenso em diversos bairros da capital baiana e algumas cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão será até as 20h em algumas localidades. O reabastecimento total será regularizado gradativamente após a conclusão do serviço e só ficará completamente finalizado em até 48 horas.

A suspensão ocorre para possibilitar a realização de serviços de manutenção preventiva no sistema integrado de abastecimento de água de Salvador.

Para evitar maiores transtornos, a Embasa recomenda a utilização racional da água nos reservatórios domiciliares. Casos de emergência podem ser informados pelo telefone 0800 0555 195, com prioridade de abastecimento alternativo para hospitais, postos de saúde e demais entidades dessa natureza, informou a empresa.

