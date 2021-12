Fornecimento de água é suspenso em mais de 40 bairros nesta segunda

Mais de 40 bairros da capital baiana tiveram o fornecimento de água interrompido nesta segunda-feira, 15, para a realização do serviço de manutenção na tubulação que abastece o centro de reservação do Cabula.

O trabalho deve ser finalizado às 20 horas, quando o abastecimento será retomado gradativamente. A expectativa é que o fornecimento esteja completamente normalizado em até 48 horas.

>> Confira as localidades afetadas

Monte Serrat, Bonfim, Calçada, Uruguai, Mares, Roma, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, Boa Viagem, Ribeira, parte do Lobato, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Bom Juá, IAPI, parte de Pero Vaz, Bairro Guarany, Curuzu, Santa Mônica, parte da Liberdade, Largo do Retiro, San Martin, Largo do Tanque, Alto do Pará, parte da Av. Barros Reis, São Gonçalo, Engomadeira, Arraial do Retiro, Cabula, parte de Pernambués, Jardim Brasília, Tancredo Neves, Arenoso, parte de Narandiba, Jd. Santo Inácio, Sussuarana, Mata Escura, Calabetão, parte da Boca do Rio, parte de Patamares, parte de Pituaçu e Jd. Jaguaribe.

