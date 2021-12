Fornecimento de água é suspenso em alguns bairros da capital

O fornecimento de água será interrompido, nesta segunda-feira, 12, das 8h às 14h, no bairro de Águas Claras e na região que engloba a Estrada Velha do Aeroporto e avenida São Rafael.

Segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão do serviço ocorrerá para viabilizar a entrada em operação de mais um reservatório no centro de reservação no bairro, no entroncamento do novo reservatório, com capacidade de 8,7 milhões de litros, ao existente, duplicando a reservação do sistema de Águas Claras.

O abastecimento será normalizado em até 24 horas após a conclusão do serviço. A Embasa recomenda que os moradores façam a utilização racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares. Pelo menos, 24 localidades serão atingidas.

