Fornecimento de água é suspenso em 66 locais de Salvador

O fornecimento de água foi suspenso na manhã desta terça-feira, 27, em 66 localidades de Salvador. O abastecimento deve ser normalizado gradativamente ainda nesta terça por volta das 21h, segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).



A empresa informa que a interrupção é necessária para realizar um serviço de manutenção em equipamentos do sistema de abastecimento da cidade. A Embasa ainda afirma que a paralisação não deve afetar imóveis que possuem reservatório de água.





Veja as áreas que devem ser afetadas:



Calabar, Av. Centenário, Chame-chame, Av. Garibaldi, Paciência, Ondina, Barra, Garcia, Federação, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Canela, Engº Velho da Federação, Rio Vermelho, Centro, Centro Histórico, Tororó, Barris, Av. Vasco da Gama, Dique do Tororó, Brotas, Engº Velho de Brotas, Acupe, Ogunjá, Jardim Caiçara, Alto do Saldanha, Boa Vista de Brotas, Bonocô, Cosme de Farias, Loteamento Santa Tereza, Matatu, Vila Laura, Luiz Anselmo, Galés, Bandeirantes, Campinas de Brotas, Amaralina, Candeal, Chapada, Cidade Jardim, Horto Florestal, Nordeste, Polêmica, Parque Cruz Aguiar, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, parte de Itaigara, Caixa D'água, Cidade Nova, Lapinha, Nazaré, Barbalho, Loteamento Joana D'Arc, Saúde, Macaúbas, Comércio, Água de meninos, Dois Leões, Sete Portas, Baixa dos Sapateiros, Djalma Dutra, Santo Agostinho, Barros Reis, Santo Antônio, parte da Liberdade, parte de Pero Vaz, Pau Miúdo.

