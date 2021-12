Fornecimento de água é interrompido em Monte Serrat e Bonfim

O fornecimento de água está interrompido, nesta quarta-feira, 1°, nos bairros de Monte Serrat e Bonfim, localizados na Cidade Baixa, em Salvador. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a equipe trabalha na correção do vazamento em trecho da rede distribuidora. A tubulação foi danificada por vândalos na manhã desta quarta no Largo do Retiro.



A previsão é de que os serviços sejam gradativamente retomados nas áreas afetadas até as 18h desta quarta. A Embasa afirma que imóveis com reservatórios que atendam as necessidades diárias de consumo dos moradores não sentirão os efeitos da interrupção.

adblock ativo