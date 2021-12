Fornecimento de água começa a ser retomado nesta terça

O fornecimento de água nos bairros em Salvador será retomando na manhã desta terça-feira, 7. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) a entrada de carga nos reservatórios teve início na madrugada e o abastecimento será retomado gradativamente.

Nesse primeiro momento, contudo, a Embasa prevê que normalização só deve atingir 30% dos bairros afetados pelo rompimento da adutora na BR-324 durante as obras do metrô, sendo que a falta d'água abrange 60% da cidade. Cerca de 122 bairros estão com o abastecimento afetado.

A empresa não soube informar quais as primeiras áreas que terão o fornecimento normalizado. A previsão que o fornecimento de água seja totalmente regularizado no prazo de 48 horas. Em nota, a Embasa informou que "os técnicos da empresa estão acompanhando a pressurização do sistema para poder estimar o prazo da completa regularização nos bairros afetados".



A construção da rede de distribuição alternativa da adutora foi concluída pelas equipes por volta das 6h30 desta terça, segundo informou a CCR Metrô Bahia, empresa responsável pela construção da linha 2 de Metrô de Salvador.

<GALERIA ID=19966/>

adblock ativo