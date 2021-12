Formandos de Administração levam golpe no dia da festa de solenidade

Dezoito formados do curso de administração de uma universidade privada de Salvador que comemorariam a solenidade no último sábado, 16, foram vítimas de um golpe aplicado pela empresa responsável pela organização da festa.

O evento seria realizada pela empresa Realeza, em uma área de eventos de um hotel, mas não aconteceu, pois a prestadora de serviço não quitou o pagamento do espaço, do buffet, fotos e nada do que foi acordado com os alunos.

Segundo informações da formanda Juliana Tolentino, dos 18 alunos, 11 alunos investiram o valor de R$ 2.500 onde teriam direito a recepção e a solenidade. Outros cinco, pagaram R$ 800.

"No dia do evento, quando chegamos no local, fomos informados por funcionários do hotel que o espaço e a festa não foram pagos. A partir dessa informação, ligamos para a responsável pela solenidade e ela nos disse que estava tudo certo e que já estava a caminho, mas não apareceu."

Na tarde desta segunda-feira, 18, os alunos registraram uma ocorrência sobre o caso, na 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba).

A reportagem tentou contato com a empresa Realeza, mas não teve sucesso.

