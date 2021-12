Forças Armadas não são vistas nas ruas de Salvador

A Força Nacional de Segurança e o Exército chegaram em Salvador nesta quarta-feira, 16, mas as tropas não são vistas patrulhando as ruas da cidade nesta quinta-feira, 17.

A reportagem de A TARDE percorreu diversos bairros nobres e periféricos, além das principais vias da capital baiana (Barra, Pelourinho, Avenida Sete, Vitória, Cajazeiras, Águas Claras, BR-324, Paralela, Imbuí, Itapuã, Cosme de Farias, Brotas e Luís Anselmo), mas não encontrou os militares que reforçariam a segurança do estado durante a greve da PM, que foi deflagrada nesta terça, 15.

O único local onde a Polícia do Exército foi vista foi dentro do Shopping Iguatemi, onde o Sindicato dos Comerciários realizarou um protesto e ameaçou entrar no estabelecimento comercial.

Nove militares armados com rifles ficaram dentro da unidade reforçando a segurança do local. Mesmo após a saída de representantes do sindicato, a tropa ainda era vista no local e chegou a fazer ronda dentro do estabelecimento comercial.

Além dos militares dentro do shopping, cerca de dez veículos do Exército estão parados no estacionamento do Iguatemi. Não há informações se os automóveis estavam guardados no local ou se levaram efetivo para patrulhar no shopping.

Cerca de dez veículos das Forças Armadas estão no Iguatemi (Foto: Paula Pitta | Ag. A TARDE)

