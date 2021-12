Força-tarefa desarticula feira clandestina de carros na Paralela

Uma força-tarefa da Prefeitura de Salvador, liderada pela pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), com apoio da Polícia Militar, desasticulou uma feira de carros clandestina localizada na Avenida Paralela, na manhã deste domingo, 5.

Segundo a Sedur, mais de 200 veículos estavam concentrados de forma irregular, próximo ao Parque de Exposições. O evento reunia cerca de 300 pessoas. Com a chegada das equipes, também com o suporte da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os populares que estavam aglomerados começaram a sair do local.

“Não podemos permitir aglomerações na cidade e nem atividades que ferem a legislação. Agimos de forma rápida e eficiente e vamos manter o monitorando na região”, explica o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

Ainda segundo a secretaria, equipes irão seguir no local para garantir que não aconteça nova aglomeração de pessoas.

