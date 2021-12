Força-tarefa da SSP-BA que investiga morte de delegado

Os delegados da força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que investigam a morte do delegado Luís Carlos Ribeiro Couto, 59 anos, não descartam a possibilidade de ele ter sido vítima de uma execução.

"Estamos apurando toda e qualquer motivação. Não descartamos nenhuma hipótese. Não posso adiantar [detalhes] ou vou comprometer as investigações", afirmou o delegado José Bezerra Júnior, diretor do Departamento de Homicídios (DHPP), após o sepultamento do colega.

O corpo do delegado Couto foi enterrado, na tarde deste domingo, 3, no Cemitério da Ordem Terceira do São Francisco, na Baixa de Quintas. A pedido da família, profissionais da imprensa ficaram do lado de fora do cemitério durante a cerimônia de sepultamento.

Luís Carlos Ribeiro Couto estava na Polícia Civil há 23 anos e, atualmente, era delegado-adjunto da 11ª DT (Tancredo Neves). Ele foi assassinado na tarde do último sábado, 3, quando acompanhava uma obra na calçada do Condomínio Vila Atlântica, na rua Maria dos Reis Silva, bairro de Miragem, em Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador).

Luís Carlos morava no condomínio e também ajudava na administração, de acordo com um vizinho. "Ele não trocou tiros com ninguém. Ele viu os caras, saiu e ficou aí em frente [ao condomínio] olhando. Foi quando aconteceu", contou o vizinho, sem se identificar.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança de residências próximas indicam que houve uma tentativa de assalto. As imagens foram analisadas por policiais que participam das investigações do crime.

Vítima suspeitou

Ainda conforme informações da assessoria da Polícia Civil, Luís Carlos estranhou a presença de dois homens, foi à residência dele, onde chegou a comentar o fato com a esposa, pegou a arma e voltou para a frente do conjunto residencial. Ele colocou um objeto no local da obra, antes de se posicionar na entrada do condomínio.

Dois homens se aproximaram e, logo em seguida, o assalto foi anunciado e o delegado baleado no peito. Ele ainda foi levado por vizinhos ao Hospital Menandro de Farias, na Estrada do Coco, onde morreu.

As imagens das câmeras de segurança mostram, ainda, a presença de dois carros nas imediações. A polícia suspeita que eles foram usados para dar cobertura ao crime.

Os delegados Odair Carneiro, coordenador da Força-tarefa, e Joelson Reis, titular da 23ª DT (Lauro de Freitas), estão à frente das investigações do caso.

Eles foram ao enterro, mas não falaram com a imprensa, assim como a delegada Fernanda Porfírio, diretora do Depom. Os suspeitos ainda não foram identificados.

