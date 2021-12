Força de vontade é decisiva para perder peso

Com 1,67 metro e 85 quilos, o advogado Rodrigo do Vale, 27, se encaixava no perfil de pessoas que se alimentavam mal: gostava de comidas gordusas, como pizza e acarajé. Mas, em junho do ano passado, ele resolveu mudar radicalmente.

"Não tinha problemas de saúde, mas a questão estética me incomodava", contou. Ele procurou médicos e nutricionistas e iniciou uma dieta rigorosa. Em três meses, perdeu 20 quilos e hoje está com 60 quilos.

Ele desmistifica a justificativa de que a alimentação saudável é cara ou que a produção dá trabalho: "Pelo contrário, são até mais baratos. O arroz integral é mais caro, mas demora mais tempo para ser consumido". Ele garantiu que não usou remédios para emagrecer.

A também advogada Joana Freitas, 37, estava, ontem, em uma loja de produtos nutricionais para comprar alimentos recomendados para perda de peso, indicados por uma nutricionista.

Com 83 quilos 1,57 metro de altura, ela conta que começou a ganhar peso após o casamento. "Eu já era gordinha, mas engordei cerca de 15 quilos. Isso acontece com a maioria das pessoas, mas algumas encontram dificuldades maiores para perder peso", disse.

De acordo com Joana, "a correria do dia a dia" não permite que ela pratique exercícios ao ar livre ou frequente academia.

"É complicado. Com o trabalho não tenho tempo de cuidar do meu corpo e acredito que outras pessoas também passem por isso. Porém, cheguei a um momento que minha situação física me incomoda, por isso procurei uma especialista no assunto", disse a advogada.

