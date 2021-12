Foral da Barra recebe evento de meditação neste domingo

Acontece neste domingo, 9, no Farol da Barra, o Planeta Medita, evento que planeja reunir mais de 300 cidades em todo o mundo em torno da meditação. A iniciativa é promovida pela ONG Arte de Viver e tem o objetivo de difundir a mensagem de uma sociedade livre de estresse e violência por meio da meditação. Em Salvador, são esperadas cerca de 200 pessoas.

É a primeira vez que a atividade é promovida no Brasil e acontece também em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. No Farol, será realizada às 16h30. Não é preciso nenhuma experiência prévia com meditação para participar do evento, que será conduzido por voluntários da Arte de Viver. As dinâmicas de respiração e meditação têm a proposta de ajudar no equilíbrio emocional dos praticantes.

"A meditação tem o poder de limpar a mente do estresse do dia a dia, em especial nas grandes cidades com toda a correria que elas impõem. É uma ferramenta que ajuda a trazer paz", garante o coordenador do evento, Rafael Rodrigues.

Neste sábado, 8, o grupo reúne cerca de 10 voluntários que se revezam em sessões semanais, sempre às terças-feiras, às 19h30, na Escola Aberta do Calabar. A Arte de Viver foi fundada em 1981 por Sri Sri Ravi Shankar e opera em mais de 150 países.

