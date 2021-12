Foragido de Santo Amaro é flagrado por Reconhecimento Facial

Suspeito de tráfico de drogas e foragido da polícia, Leonardo Jorge de Souza Santos, foi flagrado pelas câmeras de Reconhecimento Facial, na manhã desta sexta-feira, 20, quando circulava em diferentes pontos de Salvador.

A ferramenta apontou uma semelhança de 94% entre o suspeito, que usava camisa verde e calça jeans, e as imagens disponíveis no sistema. Ele foi flagrado no centro e acompanhado pelos profissionais de segurança até ser abordado em uma das estações de metrô.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Leonardo era foragido da cidade de Santo Amaro (distante 80 km de Salvador) desde julho deste ano, e também é suspeito de integrar uma quadrilha que atua em Saubara.

Com esse flagrante, o Reconhecimento Facial alcança a marca de 60 suspeitos flagrados. Após análise de documentação pessoal feita pelas equipes, Leonardo foi encaminhado para a Central de Flagrantes, nas proximidades do Shopping da Bahia.

