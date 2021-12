Foragido da polícia é preso em Penambués

Márcio dos Santos Moura, de 22 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira , 8, próximo ao bairro de Pernambués, em Salvador, por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC).

Ele já esteve preso por tráfico e homicídio, mas em crimes contra o patrimônio, e a polícia cumpria um mandado de prisão em aberto por envolvimento em crimes contra o patrimônio,

De acordo com o delegado José Nélis Araújo, Márcio era procurado na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo. Depois de ter o mandado cumprido na sede da unidade especializada, na Baixa do Fiscal, ele deverá ser encaminhado ao sistema prisional.

