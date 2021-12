Foragido da justiça pernambucana é preso em Salvador

Foragido de Pernambuco há 20 anos, o homicida, traficante e estelionatário Valdeildo de Melo, de 47 anos, foi preso, na quinta-feira, 9, por uma equipe da 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz, que cumpriu mandado de prisão expedido pela Justiça daquele estado, no bairro do Uruguai, em Salvador. Em 1994, Valdeildo assassinou André José da Silva por causa de uma rixa.

Valdeildo teve a localização denunciada pelo próprio irmão, com quem morou por dois meses em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e contraiu uma dívida em dinheiro, recusando-se a saldá-la. Segundo o titular da DT/Vera Cruz, delegado Geovani Paranhos, uma carteira de identidade falsa em nome do irmão que o delatou foi apreendida com o foragido. No documento, estava afixada uma foto de Valdeildo.

Em poder do criminoso, os policiais apreenderam ainda R$ 3,5 mil, em espécie, e três celulares. Valdeildo está custodiado na carceragem da unidade policial e será encaminhado, nos próximos dias, para Salvador, onde aguardará ser transferido para Pernambuco.

