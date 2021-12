Foragido da Justiça é preso em Minas Gerais

O foragido da Justiça Carlos Henrique Silva Ramos, mais conhecido como "Grilo", foi preso em flagrante no estado de Minas Gerais, por ter roubado um posto de combustível no município de Ribeirão das Neves, na semana passada. Ao ser preso, os policiais identificaram que havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça baiana, onde Carlos aparece como suspeito de mais de cinco homicídios no município baiano de Vitória da Conquista (a 512 Km de Salvador).

Integrante de quadrilha armada, envolvida com o tráfico de drogas no sudoeste baiano, o criminoso será recambiado para Vitória da Conquista, depois de concluídos os inquéritos sobre os crimes que praticou em Minas Gerais.

"Grilo" fugiu para o estado vizinho, tão logo a Vara do Júri de Conquista decretou sua prisão preventiva, por solicitação do delegado Neuberto Costa, que já o havia indiciado em vários inquéritos policiais na Bahia.

adblock ativo