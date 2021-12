Foragido da Justiça é preso com arma e munições na BR-324

Um jovem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 620 da BR-324, em Salvador. Ele, que era foragido da Justiça, estava com uma arma e munições, informou a PRF.

O suspeito foi capturado durante uma abordagem na rodovia. Os agentes encontraram, no carro conduzido por ele, um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. A arma e os projéteis estavam em uma sacola, enrolados numa roupas, no banco do passageiro.

Ainda de acordo com a polícia, ele também é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na região metropolitana (RMS) e tem um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado. Ele foi conduzido para 10ª DT, no bairro de Pau da Lima, na capital baiana.

