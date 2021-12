Foragido da justiça é preso com 1 kg de crack

O foragido da justiça Gênesis Moabe da Glória, de 33 anos, foi preso em flagrante, no bairro de Itapuã, com um tablete de crack de um quilo e uma porção de maconha, nesta sexta-feira, 22, informou a polícia nesta quarta, 27.

Investigadores do Núcleo Regional de Combate ao Narcotráfico (NRCN/Baía de Todos os Santos) chegaram ao traficante depois de informados, por meio do Disque Denúncia (telefone 3535-0000), que Gênesis estaria transportando drogas naquele bairro em um Fiat Pálio, de cor branca, placa OKN-5406.

De acordo com a polícia, ao estacionar em um posto de combustível, na Avenida Dorival Caymmi, o traficante foi abordado pelos policiais, que apreenderam a droga. Na casa ocupada por Gênesis, na Rua Sérgio Carneiro, na localidade Km 17, havia mais duas porções de maconha, dois celulares, duas balanças e um caderno com anotações sobre a movimentação do tráfico.

Exibindo documentos falsos, o traficante se identificou como José da Costa Franco, mas durante o interrogatório sua verdadeira identidade foi revelada. Gênesis informou ao delegado Maurício Moradillo, do Denarc, ter pago R$ 12 mil pelo tablete de crack e que revenderia a droga por R$ 14 mil a traficantes na cidade de Dias D'Ávila.

Em 2012, Gênesis foi beneficiado por um indulto de Natal, deixou o sistema prisional e não mais retornou. Autuado por tráfico de drogas, falsidade ideológica e uso de documentos falsos, ele foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPR), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

O material apreendido seguiu para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

