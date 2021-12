Foragido da Justiça é preso após reconhecimento facial

Um homem de 45 anos foi preso em Salvador na manhã desta quinta-feira, 12, após ser identificado através do sistema de Reconhecimento Facial. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o suspeito estava foragido da Justiça por cometer o crime de estupro contra uma vítima com idade inferior a 18 anos.

Cosme Conceição Castro estava passando por um dos pontos monitorados pelo equipamento da SSP quando foi identificado. O Reconhecimento Facial emitiu um alerta com mais de 90% de semelhança, o que resultou na prisão efetuada por uma dupla de policiais militares da Operação Cooper.

O suspeito, que possui mandado de prisão expedido em março deste ano pela 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados contra Criança e Adolescente de Salvador, foi encaminhado para Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde sua identidade foi confirmada.

Após submeter-se a exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica, Comes ficará à disposição da Justiça.

