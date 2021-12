Foragido da Justiça é espancado após tentativa de assalto no subúrbio

Alielson Duarte da Silva, de 30 anos, foi espancado após tentativa de assalto no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele tentou roubar uma idosa, mas a vítima pediu por socorro. Os populares perceberam que ele não estava armado e o agrediram.

A polícia foi acionada e, ao checar a situação do suspeito, constatou que ele possuía mandado de prisão em aberto por roubo desde 2015. Alielson recebeu atendimento médico e, em seguida, foi apresentado na 29ª Delegacia Territorial de Plataforma.

adblock ativo