Foragido condenado a mais de 40 anos de prisão é capturado na Pituba

O foragido da polícia de Santa Catarina desde 2013, Jean Pierre Loz, de 43 anos, foi localizado pela polícia baiana na noite desta terça-feira, 11. Após denúncias anônimas, Jean foi encontrado com uma série de documentos falsos no apartamento onde residia há cerca de nove meses, na avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro da Pituba, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em depoimento à polícia, o homem, que é condenado a mais de 40 anos de prisão, confessou ter começado a praticar crimes virtuais em 1999. Ele chegou a participar de um esquema de transferência onde foram desviados R$ 800 mil de contas públicas.

O foragido possui quatro mandados de prisão expedidos em Santa Catarina, e além de ser procurado pela Polícia Federal (PF), havia uma solicitação para que seu nome fizesse parte da lista de procurados da Polícia Internacional (Interpol).

Jean já está à disposição da Justiça, para que seja encaminhado novamente ao sistema prisional.

adblock ativo