Fonoaudiologia grátis para crianças com microcefalia

Crianças com microcefalia, incluindo bebês recém-nascidos, vão ser atendidas gratuitamente com atendimento de fonoaudiologia que está sendo promovido pelo Instituto de Saúde da Unijorge, no Campus Paralela.

Os interessados precisam agendar o atendimento pelo telefone (71) 3206-8015 ou no próprio local e é necessário apresentar documentos de identidade da criança ou do responsável. O tratamento é conduzido por alunos do curso de fonoaudiologia da Unijorge, devidamente supervisionados por professores do curso. As consultas acontecem às quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, e as vagas são limitadas.

O tratamento fonoaudiólogo é essencial para as crianças que possuem microcefalia, pois auxilia no desenvolvimento dos processos de fala, de sugar e de deglutir, ações que costumam ser um desafio para esses pacientes.

