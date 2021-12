Foliões terão 12 mil vagas de carro nos dias de Carnaval

Os foliões que optarem por curtir o Carnaval motorizados terão 12 mil vagas de estacionamento à disposição nos shopping centers Salvador e Salvador Norte - localizados na Av. Tancredo Neves e no bairro São Cristóvão, respectivamente - e na Arena Fonte Nova.

O serviço será semelhante ao que a Prefeitura de Salvador ofereceu durante a Copa do Mundo de 2014, quando torcedores deixavam seus veículos nos centros comerciais conveniados e seguiam, em ônibus disponibilizados pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), até o estádio.

No Carnaval, o destino será os circuitos: Campo Grande, Barra-Ondina e Centro Histórico. O valor será R$ 25, nos shoppings, e R$ 30 na Fonte Nova. No estádio, também serão cobrados R$ 10 por passageiro no veículo.

Com o pagamento, os foliões terão direito às "linhas shuttle" (bate e volta, em tradução livre do inglês). Haverá 44 veículos partindo de 10 em 10 minutos, 24 horas por dia, entre os shoppings, a Arena Fonte Nova e os pontos principais da festa.

Metrô e ônibus

Segundo o secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, a prefeitura e a CCR Metrô Bahia - administradora do metrô - negociam para que o modal sobre trilhos funcione integrado às linhas de ônibus. A assessoria da CCR informou que ainda não há definições sobre o funcionamento do metrô durante o Carnaval.

A circulação dos ônibus acontecerá 24 horas por dia nas imediações dos circuitos e na Lapa. A frota será dividida em três faixas de horário.

Das 5h01 às 13h, as linhas serão reforçadas em 50%, com 675 ônibus. Entre 13h01 e 21h, haverá 942 veículos extra (70% de reforço sobre a frota usual).

De 21h01 às 5h, o aumento será de 60% (807 ônibus a mais nas ruas do que o usual nessa faixa de horário).

Mota garante que a operação não vai afetar a circulação dos coletivos nas outras áreas da cidade. "Temos que melhorar do ponto de vista operacional, tanto com os ônibus como com os táxis", afirmou.

Linhas especiais

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), 71 linhas operadas por micro-ônibus do STEC (Sistema de Transporte Especial Complementar) - que correspondem a 60% da frota usual - também estão em operação especial, 24h por dia, próximo aos circuitos do Carnaval 2015.

Haverá 163 micro-ônibus, partindo de Paripe, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás, com destino a localidades como Vale do Canela, Av. Garibaldi e praça Visconde de Cayru (Comércio).

Além disso, dez linhas especiais, operadas por 76 coletivos extra, serão criadas para atender Mussurunga, Costa Azul, Paripe, Estação Pirajá e Retiro.

Na Lapa, ônibus da frota reguladora e do serviço de integração Lapa-Barra vão levar quem descer no terminal até o circuito.

Na quarta-feira anterior ao Carnaval (11 de fevereiro), todas as linhas que circulam na Barra e na Lapa terão horário estendido até 4h da manhã. Isso porque o bairro da orla vai receber o Circuito Sérgio Bezerra, com bandas de sopro e fanfarras, dando início à festa.

Táxis e ascensores

Em Ondina e na avenida Centenário, haverá corredores exclusivos para táxis. Além disso, também haverá 14 pontos de táxi nas imediações dos circuitos (veja quadro com acima e à esquerda).

Durante todos os dias do Carnaval 2105, o Elevador Lacerda funcionará sem parar, 24 horas por dia, gratuitamente.

Já os planos inclinados Gonçalves (Praça da Sé) e Liberdade-Calçada estarão abertos ao público das 7h às 19h e das 6h às 19h, respectivamente.

