Foliões já podem recuperar documentos perdidos durante o Carnaval

Foliões que perderam documentos nos circuitos do Carnaval durante os dias da festa em Salvador já podem procurá-los junto à Polícia Militar (PM) ou à Guarda Civil Municipal (GCM) a partir desta segunda-feira, 19. A consulta pode ser realizada por meio dos portais www.pm.ba.gov.br e www.guardamunicipal.salvador.ba.gov.br.

Ao acessar o site para saber se o documento foi encontrado por uma das instituições, o internauta deve clicar no link Documentos Perdidos e digitar o nome completo.

Caso se confirme o achado, o cidadão tem prazo de três meses para buscar o documento no posto da PM do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do shopping Barra (Av. Centenário, Barra). Já na sede da Guarda Municipal, localizada na avenida San Martín, o folião terá até o dia 28 deste mês.

O SAC do shopping Barra funciona das 8h às 18h, e a Guarda Municipal das 8h às 16h, ambos de segunda a sexta-feira.

Mais de 2 mil documentos

As assessorias de comunicação das duas instituições divulgaram a quantidade de documentos encontrados durante os dias de festa.

Até esta segunda, a PM registraram mais de dois mil documentos, enquanto a Guarda Municipal encontrou 463. Foram perdidos carteiras de identidade, carteiras de trabalho, cartões de bancos, carteiras de saúde, crachás funcionais, dentre outros.

Os documentos que até o prazo de entrega não forem resgatados pelos donos serão encaminhados aos órgãos emissores.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

