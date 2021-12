Após a ambulante, que foi filmada enchendo garrafas com água do isopor no Carnaval, afirmar que estava ajudando integrantes do bloco As Muquiranas, associados da agremiação decidiram ajudar a vendedora.



O administrador Henrique Souza, que é associado do bloco, iniciou uma campanha para arrecadar alimentos e enxoval para bebê, já que a ambulante está grávida.

Em entrevista após a folia, a mulher, que mora em Feira de Santana (109 quilômetros de Salvador), contou que teve prejuízo depois que o vídeo dela enchendo as garrafas viralizou nas redes sociais e internautas acharam que ela estava vendendo a água suja.

Ela afirmou que teve a mercadoria recolhida e não conseguiu mais vender as bebidas no Carnaval.

Henrique disse que se comoveu com a situação. "Sentimos uma obrigação, porque envolveu o nome do bloco. Ela se solidarizou com a gente, só queria nos ajudar, para promover o produto dela".

Então, ele e amigos que também saem nas Muquiranas decidiram promover a campanha. Eles vão arrecadr os donativos neste sábado, 13, das 8 às 12 horas em frente à sede do bloco, no Campo Grande.

Desde esta quinta-feira, 11, a campanha vem ganhando força no Facebook. Depois que o evento foi divulgado na rede social, muitas pessoas estão compartilhando e procurando o organizador para participar de alguma forma.

"Já tem várias pessoas ligando do Rio e São Paulo, eles também querem ajudar. Teve empresa particular que ligou para ajudar a levar os donativos para a casa dela".







Surenã Dias Foliões das Muquiranas fazem campanha para ajudar ambulante

adblock ativo