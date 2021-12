Folião terá linha expressa entre Lapa e circuito da orla

Este ano, o folião que utilizar o transporte público para chegar até o circuito Dodô (Barra-Ondina) no Carnaval de Salvador deverá contar com uma linha de ônibus coletivo especial: a Lapa-Barra, a única que poderá trafegar pela avenida Centenário durante todos os dias de festa.

A linha terá 36 veículos que vão circular durante 24 horas, de 22 a 29 de fevereiro. A passagem será gratuita, com exceção da quarta-feira (22), data de início da operação, quando será cobrada a tarifa normal de R$ 3,60.

Os ônibus Lapa-Barra sairão da estação da Lapa, seguirão pela Centenário, farão o retorno em frente ao shopping Barra, e só poderão embarcar e desembarcar passageiros no ponto de ônibus localizado em frente à entrada do Calabar, única parada permitida ao longo de toda a avenida.

Assim, o folião que sair do bairro de Castelo Branco, por exemplo, em direção à Barra, via Centenário, terá que pegar um ônibus até a Lapa e, em seguida, embarcar na linha Lapa-Barra, sem precisar pagar uma nova passagem.

Para chegar até o circuito, ele deverá descer no ponto do Calabar e caminhar até um dos acessos à festa de preferência.

“A cada Carnaval, procuramos evoluir nos serviços, e não apenas na parte artística da festa”

A intenção, segundo o prefeito ACM Neto, é oferecer agilidade ao folião ao chegar e sair da festa, além de minimizar problemas como os congestionamentos, comuns na Av. Centenário durante os dias de festa.

A nova configuração do sistema de transporte para o circuito Dodô, de acordo com o prefeito, partiu de um estudo profundo da operação de trânsito e transporte no ano passado – e dos problemas enfrentados pela gestão e pelos foliões.

“Decidimos fazer alterações no sistema de transporte para o Carnaval com o objetivo de prestar um serviço cada vez melhor à população. A cada Carnaval, procuramos evoluir nos serviços, e não apenas na parte artística da festa”, afirmou.

400

Linhas

Além dos veículos da linha especial, a capital deverá contar, durante todos os dias de festa, com uma frota total de 2,6 mil veículos, distribuídos em 400 linhas.

O plano é que, desse total, 140 atuem em regime de 24 horas para atender os foliões, sobretudo na madrugada, quando é registrado um aumento no fluxo de saída de pessoas do circuito.

Além dos ônibus coletivos, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 40 linhas de ônibus do Subsistema de Transporte Coletivo Complementar. Os cerca de 150 veículos, do tipo micro-ônibus, deverão circular 24 horas nos trechos do Vale do Canela, Av. Garibaldi e praça Cairu, com roteiros para Paripe, Ceasa, São Cristóvão, Periperi, Cajazeiras, Itapuã e Brasilgás.

“Além disso, vamos colocar à disposição dos usuários ônibus da frota reguladora nas estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Barroquinha. Também iremos criar pontos de ônibus especiais para embarque e desembarque de passageiros”, explicou o secretário de Mobilidade, Fábio Mota.

A equipe de A TARDE entrou em contato com a associação que representa as empresas de ônibus urbanos da capital, a Integra Salvador, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Apenas um empresário do setor retornou o contato e afirmou que soube da nova operação por meio de “rumores”. Por não ter sido comunicado pela prefeitura oficialmente, preferiu não comentar o novo esquema de ônibus para o Carnaval.

