Folião baiano se faz desde criança

Sob o comando da cantora Gilmelândia e o animador Tio Paulinho, o bloco infantil Happy colocou, na manhã de sábado, 10, a criançada para brincar e dançar pelo circuito Dodô invertido (Ondina-Barra).

Durante o desfile de comemoração de 25 anos do bloco, os artistas cantaram clássicos do Axé Music e versões de músicas infantis. Enquanto isso, o público animava o ambiente, soltando confetes, serpentinas e espumas.

As duas décadas e meia de tradição do bloco Happy uniram gerações durante o desfile. Isso porque pais que levaram os filhos para acompanhar a apresentação de Gilmelândia e Tio Paulinho já vestiram, um dia, com muita animação, o abadá do Happy.

Esse é o caso da estudante Larissa Lima, que levou o filho Luiz Araújo, três anos, para curtir a folia. "Quando tinha mais ou menos a idade dele, meu pai me levava para sair no Happy. Lembro que, à época, eu era fã da cantora Eliana", recorda a estudante, de 24 anos.

Serpentina

Ainda tímido com a 1ª experiência no bloco, o pequeno Luiz estava mais interessado nas brincadeiras. "Estou gostando de jogar confetes", confessa o garoto.

Já a lembrança da estudante Camila Moraes, 22 anos, está relacionada com a época em que o hit "Coração", da extinta banda Rapazolla, foi lançado. "Lembro que tinha uns 10 anos, e acompanhava o bloco Happy com minhas primas", conta.

Ontem, porém, foi a vez de Camila levar a sobrinha, Valentina Silva, seis anos, para brincar na avenida. "Estou me divertindo muito aqui", confessa, enquanto brincava de jogar serpentina com as amigas, mantendo, assim, a tradição de alegria que já une gerações de folia infantil..

Compromisso

Veterano no comando das apresentações do bloco Happy, Tio Paulinho reconhece o compromisso de formar uma geração de foliões responsáveis.

"Quero passar a mensagem para a família curtir o Carnaval com paz, harmonia, valorizando a família e os amigos", salienta o animador.

* Sob a coordenação do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo