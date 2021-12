Fogueiras acesas nas ruas marcam noite de festa

>>Confira as opções de arrasta-pé

Madeiras velhas e peças de construção como ripas e caibros foram usadas nas fogueiras acesas, na noite desta quarta-feira, 23, em homenagem a São João, bairros como Santo Antonio, Lapinha, Queimadinho, Guarani e Uruguai.

A dona de casa, Mirta Tereza dos Santos Magalhães observava filhos e netos se divertindo com fogos, junto à fogueira, na Rua Boa Vista, no Uruguai. Há três anos ela e os irmãos armam a fogueira para “manter a tradição”. “Não tenho parentes no interior. O jeito é fazer aqui mesmo”.

