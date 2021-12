Fogo simbólico do 2 de Julho já está em Salvador

O fogo simbólico do 2 de Julho, ícone dos festejos da Independência da Bahia, comemorada neste domingo, já está em Salvador. A chama chegou no bairro de Piraja, onde fica o túmulo do General Labutut, na tarde deste sábado, 1º, por volta das 16h.

A tocha saiu da cidade de Cachoeira (a 116 km da capital), no Recôncavo baiano, na manhã de sexta-feira, 30, após receber a bênção na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, carregada por atletas e personalidades do estado.

Até chegar na capital baiana, o fogo simbólico percorreu as cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho, municípios que, historicamente, fizeram parte do trajeto percorrido pelos soldados do Exército Libertador.

Em clima de celebração, a chama foi usada para acender a pira no túmulo do general Labatut, no largo que leva o nome do militar. Também houve hasteamento das bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil.

As comemorações ao 194ª ano da Independência da Bahia iniciaram às 9h deste sábado, com a tradicional celebração religiosa do Te Deum. Este ano, o ato religioso homenageou a historiadora Consuelo Pondé de Sena, que lutava pela preservação e valorização da celebração no estado.

Programação

Neste domingo, 2, uma alvorada com queima de fogos na Lapinha, às 6h, abrirá a programação do dia. Às 9h, as bandeiras do Brasil, da Bahia, de Salvador, e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) serão hasteadas sob a execução do Hino Nacional, conduzida pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

Logo depois, os já conhecidos carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla, entregues pelo presidente do IGHB, Eduardo Morais de Castro, desfilarão pelos bairros da Liberdade, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho e Avenida Sete, em direção ao Largo Dois de Julho, no Campo Grande. Um cortejo cívico acompanhará os carros, saindo da Lapinha às 9h30.

As comemorações do dia se encerram por volta das 17h, no Campo Grande. Haverá mais um hasteamento das bandeiras, colocação de flores no monumento ao 2 de Julho pelas autoridades presentes, e o acendimento da pira do fogo simbólico pelo atleta cabo da Polícia Militar (PM-BA), José Francisco Rodrigues.

Atrações culturais

Também está programado para este domingo a atração cultural do "XXV Encontro de Filarmônicas", sob regência do maestro Fred Dantas. O início será às 17h30 e segue até as 21h30, no Campo Grande.

Já na segunda, 3, ainda no Campo Grande, o público vai poder participar do "Baile da Independência" com a Orquestra do Maestro Fred Dantas, das 18h às 21h30.

O evento encerrá na próxima quarta, 5, com a volta dos carros do Caboclo e da Cabocla à Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô, fanfarras e grupos culturais.

