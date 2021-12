Fogo simbólico chega em Salvador

A tocha que traz o fogo simbólico chegou nesta terça-feira, 1º, em Salvador por volta das 16h. A maratonista, de Simões Filho, Cláudia Carvalho, carregou a tocha até o largo de Pirajá, onde foi recebida por autoridades. O fogo simbólico passou pelas pelas cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho que participaram ativamente da luta pela Independência da Bahia que completa 191 anos.

Para esta quarta-feira, 2, os festejos terão início às 6h, na alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha. Às 9h, em frente ao Pavilhão Dois de Julho, será feito o hasteamento das bandeiras do Brasil pelo governador Jaques Wagner; da Bahia, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo; de Salvador, pelo prefeito ACM Neto; e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), pela presidente da entidade, Consuelo Pondé de Sena. Após a colocação de flores no monumento ao General Labatut e execução do Hino ao Dois de Julho, terá início o cortejo cívico, liderado com os carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla, em direção à Praça Municipal.

