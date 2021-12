Fogo em vegetação assusta moradores do "Bate Facho"

Um incêndio de grandes proporções na vegetação próxima a comunidade do "Bate Facho", localizada atrás do supermercado Extra da Avenida Paralela, está preocupando os moradores do local e dos seus arredores, no Imbuí.

Segundo informações de leitores do Portal A TARDE, o fogo começou no final da tarde desta terça-feira, 15, e está provocando uma forte e extensa quantidade de fumaça.

Em contato com a reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), informou que a ocorrência foi registrada como queima de lixo na vegetação, e que as equipes já estão a caminho.

Até o momento desta publicação, vídeos enviados pelos leitores mostravam que as chamas ainda continuam altas.

Fogo que começou no final da tarde, continua pela noite

adblock ativo