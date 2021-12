Fogo destrói loja e atinge parcialmente uma madeireira

Um estabelecimento comercial pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, 9, por volta das 2 horas, na avenida San Martin, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), as chamas começaram na parte do fundo da loja Realize, que trabalha com comunicação visual.

O incêndio destruiu totalmente o espaço e se alastrou para a Madeireira San Martin, que foi danificada parcialmente. O fogo foi controlado pelos bombeiros. A causa do incêndio é desconhecida.

Loja de comunicação visual ficou destruída (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

