Fogo destrói loja de estofados na Av. Heitor Dias

O Corpo de Bombeiros finalizou por volta das 18h desta sexta-feira, 26, o trabalho de combate ao incêndio que atingiu uma loja de estofados na avenida Heitor Dias, em Salvador, próximo ao viaduto da Via Expressa, na região da Rótula do Abacaxi, no início da tarde. As chamas na Du Móveis, que funcionava há 22 anos no local, tiveram início por volta do meio-dia. Ninguém ficou ferido.

O trânsito na região, que precisou ser interditado, no sentido das Sete Portas, para a atuação dos bombeiros, foi liberado no início da noite, informou a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). O fluxo de veículos estava sendo desviado para a avenida Bonocô e Via Expressa.

Uma equipe dos bombeiros permanece no local à espera da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para avaliar se houve danos na estrutura do imóvel. De acordo com o subtenente do Corpo de Bombeiros, Maurício Maciel, só a perícia poderá apontar o que provocou o incêndio.

Para controlar as chamas, além de três caminhões, os bombeiros solicitaram um carro pipa da Embasa. Também foi preciso utilizar cilindros de oxigênio devido à grande quantidade de fumaça no local.

Funcionários da loja disseram que o incêndio começou na hora do almoço, quando o estabelecimento estava fechado. "Saímos para almoçar e quando retornamos a loja já estava em chamas", disse Walber Santos, que trabalha há um ano na loja.

