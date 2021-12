Fogo destrói casarão onde funciona restaurante no Comércio

Um casarão antigo pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 5, por volta de 3h50, na Rua Rodrigues Alves, no bairro do Comércio. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), um restaurante que funcionava no local foi atingido.

O casarão, que fica próximo ao Plano Inclinado, ficou completamente destruído. De acordo com capitão Edson Carregosa, do Corpo de Bombeiros, a situação já foi controlada e não há risco de atingir outros imóveis. Os bombeiros ainda estão na rua para fazer o rescaldo.



A Rua Rodrigues Alves, onde os casarões estão localizados, foi interditada pela Defesa Civil, por conta de risco de desabamento.

Segundo informações preliminares, o incêndio teria sido provocado por um vazamento de gás, mas apenas a perícia vai identificar o que causou o fogo.

Ainda segundo Stelecom, o restaurante estava em reforma e não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio, que também atingiu parcialmente um prédio ao lado.

Após o rescaldo, a estrutura do prédio será avaliada pela Defesa Civil.

