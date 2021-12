Fogo destrói barraca de praia em Piatã

Um incêndio causado por um curto-circuito surgido quando um trator destruía uma barraca de praia de Piatã, trecho Plakaford, no início da noite desta terça-feira, 18, revoltou ainda mais os barraqueiros que passaram o dia tentando salvar seus pertences.

As chamas envolveram rapidamente o material e foram combatidas por uma equipe do Corpo de Bombeiros. “Nem no tempo da ditadura eu vi tanta brutalidade”, desabafou Zelito Guimarães, 48 anos, dono da barraca Caribe.

Ele disse que os representantes da prefeitura de Salvador chegaram acompanhados da polícia por volta das 4h30, acordando com armas na mão quem estava nas barracas e mandando retirar tudo num prazo de duas horas. “Depois mandaram passar o trator por cima de fio e de cano de água, estourando tudo e causando ainda mais esta destruição“, desabafou.

No local existiam seis barracas, mas nesta terça, à noite, só sobravam destroços na areia e freezeres no passeio. ”Eles não trouxeram nem uma lona para cobrir os equipamentos e se chover o dono vai arcar com mais este este prejuízo. Os telhados de piaçava, que custam em média R$ 2 mil, podiam ser retirados, mas foram destruídos. Cada um teve que arranjar dinheiro para pagar R$ 500 para que cada caminhão fizesse três viagens. O que não conseguiram levar fica por ai“, disse resignado.



