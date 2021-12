Fogo destrói apartamento na Pituba

Um apartamento pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira, 7, na Rua Rubem Berta, na Pituba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel, que fica no quarto andar, ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém ficou ferido.

Uma das moradores do apartamento suspeita que esqueceu um ferro ligado, o que teria provocado o incêndio. O edifício, onde o acidente aconteceu, é comercial no térreo, onde funciona a temakeria Toko, e residencial nos andares superiores.

