Fogo atinge oficina improvisada nesta quinta

Uma oficina improvisada em uma área pública pegou fogo na madrugada desta quinta-feira, 21, na Baixa de Quintas. Os equipamentos do estabelecimento foram queimados e um carro que estava no local foi parcialmente danificado.

Não há informações do que teria provocado as chamas, mas testemunhas acreditam que o incêndio foi criminoso. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e o fogo controlado.

