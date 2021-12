Fogo atinge mercado no bairro de Tancredo Neves

Um incêndio atingiu um mercado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na noite desta terça-feira, 13. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o fogo começou por volta de 18h, no mercado Duas Estrelas, que fica na rua Pernambuco.

No momento que as chamas iniciaram, alguns clientes estavam dentro do estabelecimento, mas ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou dificuldade para debelar as chamas, por conta da presença de materiais inflamáveis e tóxicos, segundo o major Ramon Diniz.

O fogo se alastrou para a rua do fundo do mercado, atingindo imóveis vizinhos e um poste na região. A energia da região foi cortada para evitar acidentes. As casas que ficavam em cima do mercado foram evacuadas pelos bombeiros.

Equipes da Polícia Militar, Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) participaram do combate ao fogo.

O supermercado funciona no térreo de um prédio que fica em frente ao Centro de Saúde Dr. Rodrigo Argolo.

O fogo foi debelado, mas os bombeiros continuam no local na manhã desta quarta-feira, 14, fazendo o rescaldo, porque ainda há fumaça no mercado.

Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Dez 14, 2016 às 2:59 PST

adblock ativo