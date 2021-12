Fogo atinge Hospital de Custódia e Tratamento

Parte do Hospital de Custódia e Tratamento, que fica na Av. Afrânio Peixoto, na Calçada, foi atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira, 12.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), as chamas atingiram a ala D, onde ficam as enfermarias e o fogo se espalhou rapidamente por lençois e colchões. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo a Seap, as chamas já foram controladas e uma equipe de perícia está no local para saber o que causou o incêndio.

adblock ativo